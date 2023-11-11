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Криминалисты выехали к месту схода вагонов поезда в Рязанской области

Следователи направились к месту схода вагонов грузового поезда под Рязанью

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Global Look Press

Следователи и криминалисты были направлены в место схода вагонов грузового поезда в Рязанской области. Об этом заявили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следкома России на официальном сайте.

«Следователи и криминалисты выехали в Рязанскую область для выяснения обстоятельств схода вагонов», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По информации СК, утром 11 ноября поступило сообщение, что на перегоне станций Рыбное — 179 км Рязанской области произошел сход 15 вагонов грузового поезда.

Вскоре машинисту и помощнику машиниста была предоставлена медицинская помощь, идет расследование.

Точная причина схода вагонов грузового поезда в Рязанской области пока не установлена.

До этого в Приморье было восстановлено движение поездов после схода локомотива и вагонов. Сход трех вагонов и локомотива грузового поезда произошел на участке Анисимовка — Тигровый.

Ранее на Забайкальской железной дороге было приостановлено движение поездов из-за схода вагонов.

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