В Москве арестовали трех бывших следователей СК

Басманный суд Москвы поместил под стражу трех бывших сотрудников Следственного комитета РФ, которые подозреваются в совершении ряда должностных преступлений. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

Как заявили в пресс-службе, Рустама Юсупова, Сергея Ромодановского, Андрея Жирютина отправили под арест до 10 января.

Там указали, что всем троим в зависимости от роли вменяют организацию преступного сообщества, получение взятки, незаконное задержание или заключение под стражу, фальсификацию доказательств, а также привлечение заведомо невиновного к ответственности или неправомерное возбуждение уголовного дела.

Согласно данным из открытых источников, Юсупов занимал пост руководителя Хорошевского межрайонного следственного отдела СК. Ромодановский был главой следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СКР по Москве. Жирютин работал следователем.

8 ноября суд в Москве арестовал замминистра внутренних дел по Республике Дагестан и начальника следственного управления (СУ) Руфата Исмаилова по делу о взятках и превышении полномочий. Следователь заявила в Басманном суде Москвы, что Исмаилов и его подчиненный Далгат Абдулгапуров получили взятки на сумму 1,3 млн рублей.

Ранее чиновник из Мурманска получил условный срок за взятку кофемашиной.