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Суд отправил под стражу экс-главу Хорошевского отдела СК Москвы

Суд арестовал экс-главу Хорошевского отдела СК Москвы по делу о взятках

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В Москве суд арестовал бывшего главу Хорошевского отдела СК города Рустама Юсупова. Об этом сообщает Басманный суд Москвы в официальном Telegram-канале.

Экс-сотрудник правоохранительных органов пробудет под стражей до 10 января. Помимо мужчины, соответствующий приговор вынесли следователям Сергею Ромодановскому и Андрею Жирютину.

По версии следствия, они могли совершить ряд преступлений, в том числе и связанные с привлечением к уголовной ответственности невиновного.

В зависимости от роли каждого из фигурантов, их обвиняют в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании или заключение под стражу, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела.

Ранее в Петербурге суд принял решение выдворить двух подростков-мигрантов из России.

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