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Сторонники Палестины пытались проникнуть в офисы ЕК в Риме

Несколько сторонников Палестины пытались проникнуть в офисы ЕК в Риме

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Susannah Ireland/Reuters

Несколько протестующих, выступающих в поддержку Палестины, попытались пройти в представительство Еврокомиссии в центре Рима. Об этом сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что попытка активистов не увенчалась успехом, хотя им удалось передать листовки с надписью «Стоп геноциду».

Уточняется, что полиция смогла идентифицировать 10 участников акции, к ним будут применены административные меры.

7 ноября сообщалось, что демонстранты с флагами Палестины ворвались на заседание парламента Финляндии. По данным портала, протест активистов привел к перерыву обсуждения в законодательном органе на 20 минут. Активисты также выступили с лозунгами, призывающими «прекратить геноцид» в Палестине.

Волна пропалестинских демонстраций поднялась в западных государства на фоне операции Израиля против ХАМАС в секторе Газа, которая стала ответом на нападение палестинской группировки на еврейское государство 7 октября.

Ранее многотысячная демонстрация в поддержку Палестины прошла в США.

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