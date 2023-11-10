В Киевской области звучат сирены воздушной тревоги

В Киевской области объявили воздушную тревогу. Об этом следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

При этом в самой столице Украины предупреждения об угрозе с воздуха нет.

Также отмечается, что с 1:22 по местному времени (2:22 мск) сирены звучат в Черкасской области.

10 ноября сообщалось, что сирены прозвучали в Полтавской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях, а также в подконтрольных украинским властям частях Херсонской области и Донецкой народной республики.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.