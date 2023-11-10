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Байден не смог самостоятельно надеть подаренную футболку

Байден не смог надеть подаренную футболку, ему помог ранее выступивший спикер

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Nicolas Datiche/Pool/AP

Президент США Джо Байден не смог сам надеть футболку, подаренную ему на мероприятии автомобильного профсоюза в штате Иллинойс. Трансляцию вел телеканал PBS.

Американскому лидеру подарили красную футболку, которую Байден решил сразу надеть поверх рубашки. Президент засунул руки в рукава и просунул в нее голову, однако затем он не смог спустить футболку до пояса. Главе государства помог спикер, который выступал до него.

Во время выступления Байдена из зала послышался звук падения. В этот момент американский лидер сразу заявил журналистам, что это был не он.

30 сентября бывший американский президент Дональд Трамп показал в пародийной форме неспособность нынешнего главы Белого дома самостоятельно ориентироваться во время своих выступлений.

До этого Байден снова растерялся, не сразу найдя выход со сцены после выступления в Филадельфии. На помощь президенту пришел помощник, он указал ему правильный путь, и тогда глава американского государства благополучно спустился с подиума.

Президент США в последнее время часто попадает в неловкие ситуации. В марте он также «заблудился» после совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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