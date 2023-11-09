Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Симферополе открыли памятник Кириллу Стремоусову

Памятник заместителю главы Херсонской области Стремоусову открыли в Симферополе

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Памятник заместителю губернатора Херсонской области Кириллу Стремоусову, который попал в автомобильную аварию в ноябре 2022 года, появился в городе Симферополе. Об этом сообщает ТАСС.

В материале указано, что памятник установили на могиле Стремоусова. При этом данный проект был реализован по инициативе председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого.

Депутат Государственной думы РФ выразил уверенность, что имя бывшего заместителя главы региона прочно вошло в историю страны и останется в ней даже спустя десятилетия. Комментируя установку памятника, законодатель назвал Стремоусова «яркой звездочкой на политическом небосклоне».

«Он <...> очень много сумел сделать. Сумел сплотить вокруг себя массу единомышленников, которые сегодня продолжают его дело», — указал Слуцкий.

По данным агентства, в церемонии открытия памятника приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов. Также на мероприятие прибыли губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, руководитель администрации Запорожской области Евгений Балицкий и родственники Кирилла Стремоусова.

9 ноября 2022 года автомобиль, в салоне которого находился заместитель главы Херсонской области, попал в серьезное ДТП. Авария произошла под городом Геническом, при этом водитель Кирилла Стремоусова остался жив.

Ранее в Крыму заявили о желании назвать именем Стремоусова одну из улиц в Симферополе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий