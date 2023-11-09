В Симферополе открыли памятник Кириллу Стремоусову

Памятник заместителю губернатора Херсонской области Кириллу Стремоусову, который попал в автомобильную аварию в ноябре 2022 года, появился в городе Симферополе. Об этом сообщает ТАСС.

В материале указано, что памятник установили на могиле Стремоусова. При этом данный проект был реализован по инициативе председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого.

Депутат Государственной думы РФ выразил уверенность, что имя бывшего заместителя главы региона прочно вошло в историю страны и останется в ней даже спустя десятилетия. Комментируя установку памятника, законодатель назвал Стремоусова «яркой звездочкой на политическом небосклоне».

«Он <...> очень много сумел сделать. Сумел сплотить вокруг себя массу единомышленников, которые сегодня продолжают его дело», — указал Слуцкий.

По данным агентства, в церемонии открытия памятника приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов. Также на мероприятие прибыли губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, руководитель администрации Запорожской области Евгений Балицкий и родственники Кирилла Стремоусова.

9 ноября 2022 года автомобиль, в салоне которого находился заместитель главы Херсонской области, попал в серьезное ДТП. Авария произошла под городом Геническом, при этом водитель Кирилла Стремоусова остался жив.

Ранее в Крыму заявили о желании назвать именем Стремоусова одну из улиц в Симферополе.