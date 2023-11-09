Стало известно о возможной встрече Путина с российским бизнесом

Российский бизнес готовится к встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Встреча может пройти на следующей неделе.

Крупный российский бизнес по традиции встречается с Путиным под конец года, отметил источник издания. Обычно на встрече обсуждают актуальные вопросы экономики и развития делового климата, а также иностранные и отечественные инвестиции. На встрече бизнесмены нередко предлагают свои идеи и решения для развития российской экономики.

9 ноября в Астане прошла встреча Путина с казахстанских коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Как стало известно, главы Российской Федерации и Республики Казахстан в ходе личной встречи обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы региональной и международной повестки. Также планировалось подписание документов.

Ранее Центробанк России предложил дать иностранным банкам возможность открывать счета для цифровых рублей с 2025 года.