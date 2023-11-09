Мэр российского города пообещал уволиться, если за это проголосуют в его Telegram-канале

В Томской области мэр города Стрежевой Валерий Дениченко пообещал уволиться, если за это проголосуют в его Telegram-канале. Об этом госслужащий рассказал «Газете.Ru».

Дениченко в своем Telegram-канале обратился к жителям города с просьбой принять участие в анонимном опросе с заголовком «Как поступить с мэром?». Госслужащий пообещал уволиться, если большая часть людей выберет первый вариант ответа, подразумевающий уход с должности.

«Если победит первый пункт, конечно, уволюсь. Я никогда своих жителей не обманываю», — сообщил Дениченко «Газете.Ru».

По словам мэра, причиной организации такого голосования стала волна критики в его адрес. Жить в постоянном потоке негатива непросто, отметил Дениченко, и предложил жителям Стрежевого определить свою дальнейшую судьбу.

«Меня прежняя работа более чем устраивала. Возможно, я уже выгорел, перестал понимать жителей и пора освобождать место?» — написал мэр.

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