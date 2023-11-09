Россиянам рассказали о последствиях гонконгского гриппа

Гонконгский штамм гриппа ничем не отличается от обычного. Об этом заявил в разговоре со «Звездой» главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

В российских регионах у нескольких пациентов выявили именно этот штамм гриппа, что вызвало обеспокоенность.

Однако эксперт поспешил успокоить общественность. Он заявил, что медики хорошо изучили штамм гонконгского вируса гриппа, потому что в середине прошлого века уже была эпидемия — в 1968 году. По словам медика, Гонконг является благоприятным местом для развития вирусов из-за влажного климата, большой плотности населения и активного размножения птиц. Птицы и послужили переносчиками некоторых болезней, в том числе и гонконгкского вируса гриппа.

Тем не менее сейчас заболевание примерно в десять раз менее опасное, чем тот же COVID-19. Защитит от тяжелого течения гонконгского гриппа обычная вакцина, которую в России можно сделать бесплатно по ОМС.

«Как и любой грипп, гонконгский может протекать тяжело, но хорошая новость в том, что у гонконгского гриппа невысокая смертность. Вместе с тем он опасен для детей и пожилых тем, что может давать тяжелые осложнения. Не думаю, что в этом году дело дойдет до большой эпидемии или пандемии», — сказал эксперт «Новым известиям».

В конце октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что в ряде субъектов страны наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ковидом. Он призывал своевременно пройти вакцинацию против гриппа.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили возможность предотвращения пандемий в мире.