Путин встретится с членами ЦИК 15 ноября

Российский лидер Владимир Путин намерен провести встречу с членами Центральной избирательной комиссии 15 ноября. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Отмечается, что встреча главы государства с представителями ЦИК приурочена к 30-летию избирательной системы России.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России на очередном заседании утвердила порядок изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ, а также осуществления контроля за их изготовлением и доставкой. Всего было утверждено 113 574 550 штук бюллетеней.

Также ЦИК России приняла за основу проект постановления Центральной избирательной комиссии РФ «О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов на должность президента Российской Федерации». При этом Центризбирком утвердил инструкцию о порядке и формах учета и отчетности кандидатов на должность президента РФ о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов.

Ранее в Совфеде поддержали поправки в закон о выборах президента.