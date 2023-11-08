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Российский министр выступил против повышения зарплат учителям

Министр образования Оренбуржья Пахомов призвал не повышать учителям зарплаты

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Правительство Оренбургской области

Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов выступил против повышения зарплат для учителей, потому что, по его мнению, тогда они пойдут работать ради денег. Об этом он заявил на встрече, посвященной состоянию системы образования в регионе и в России в целом, сообщает издание «Накануне.ру».

По словам министра, «если выровнять всем зарплату и сделать ее московской — произойдет то, что у нас в систему образования пойдут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить».

Как заявили изданию «Подъем» в министерстве региональной и информационной политики Оренбургской области, Пахомов не говорил об отказе от увеличения зарплат педагогам. Как указали в ведомстве, министр пояснял, что в регионе четко выполняются майские указы президента РФ Владимира Путина, по которым «зарплата бюджетников жестко привязана к зарплате средней». Пахомов не говорил, что средняя зарплата в Оренбургской области не равна зарплате в Москве, «и что если мы сейчас оторвем эту зарплату от региональной экономики и сделаем ее выше», то это приведет к «вескому социальному перекосу», и у учителями пойдут работать те, кто раньше трудился на заводах, добавили в мининформполитики.

До этого первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин призвал повысить зарплату учителям до средней по России.

Ранее россияне назвали размер достойной зарплаты учителя.

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