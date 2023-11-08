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Путин наградил почетными грамотами двух деканов МГУ

Путин вручил почетные грамоты двум деканам факультетов МГУ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин вручил почетные грамоты президента декану факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Всеволоду Ткачуку и декану Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова. Соответствующее распоряжение размещено на интернет-портале правовой информации.

«Наградить Почетной грамотой президента <...> Ткачука Всеволода <...>; Третьякова Виталия», — указывается в документе.

Согласно распоряжению, их наградили за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовку высококлассных специалистов и долговременную добросовестную работу в сфере образования.

До этого Путин подписал указы о присвоении генеральских званий 44 офицерам органов внутренних дел и Вооруженных сил Российской Федерации. Звание генерал-полковника присвоено одному военнослужащему ВС РФ, генерал-лейтенанта — троим, генерал-майора — 11.

Ранее Россия попала в десятку лучших стран по качеству школьного образования.

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