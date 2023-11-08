Семья студентки Пехтелевой о помиловании убийцы дочери: он будет убивать дальше

Мать жестоко убитой в 2020 году студентки Веры Пехтелевой шокирована сообщением о помиловании Владислава Канюса. Преступник должен был сидеть 17 лет, но был помилован указом президента, ушел на фронт и уже успел вернуться на свободу. «Газете.Ru» Оксана Пехтелева сообщила, что семья не собирается опускать руки, но на справедливость надежды нет.

«Я была шокирована. Я сначала даже не поняла, [подумала, что] фейк. Наши истерзанные души уже настолько устали биться. Это так тяжело, так омерзительно. Это, конечно, не конец нашей борьбы. Пока уповаем на господа Бога. Я не могу спать. У меня ребенок в земле. У меня нет больше никого, никакого продолжения, счастья. То есть я просто существую либо в борьбе, либо в надежде на какую-то справедливость. На сегодняшний момент ее нет. И вряд ли в ближайшее время эта справедливость будет», — сказала Оксана Пехтелева.

Женщина отметила, что пока семья не приняла решения о дальнейших действиях. Она напомнила, что уже пыталась подать обращение к президенту России.

«Все, что уже можно было пройти, мы прошли. Верховный суд состоялся. Нашу жалобу аппарат президента рассмотрел. В Минобороны Российской Федерации нас отфутболили. Следственный комитет, все правоохранительные органы, исполнительные и судебные власти нам отписали, что сейчас это все находится в юрисдикции Минобороны. Естественно, нам дали понять, что с Минобороны мы бодаться не будем в силу сегодняшних событий. Куда еще обращаться? Не знаю, пока еще не решено нашей семьей», — подчеркнула она.

Оксана Пехтелева также заявила, что не понимает, как жестоких убийц вроде Владислава Канюса могут выпускать из заключения.

«Я не могу понять, почему скрывают потенциальных насильников, жестоких, страшных людей? Как вообще им дают в руки оружие? Ладно, карманники, аферисты и так далее. Пусть они пишут соглашение с Министерством обороны, идут на СВО искуплять свои грехи. Но человек, который жестоко убил однажды, и которому все сошло с рук, будет убивать дальше. Не должны такие люди, которым все спускается с рук, наслаждаться жизнью. Я поверила бы еще, если бы нам дали какие-то официальные комментарии, где он служит, в каких рядах. Но все настолько засекречено. Отморозок, убийца, трус. Он не служил в рядах вооруженных сил. Он нигде толком не работал. У него нет никакого образования. Как может наше государство таких отморозков прятать от правосудия?» — заключила женщина.

Убийство Веры Пехтелевой произошло 14 января 2020 года в городе Кемерово. 23-летняя студентка пришла в общежитие, чтобы забрать вещи у Владислава Канюса, с которым незадолго до этого рассталась.

Канюс избил Пехтелеву, он нанес ей не менее 56 ударов. Девушка получила черепно-мозговую травму, у нее был сломан нос. Затем мужчина изнасиловал девушку и задушил ее шнуром от утюга. На протяжении 3,5 часа соседи, которые слышали крики из квартиры, где находились Пехтелева и Канюс, многократно пытались вызвать полицию, однако никто так и не приехал.

28 июля 2022 года суд приговорил Канюса к 17 годам лишения свободы. Позднее стало известно, что мужчина находится в зоне СВО. Родственники убитой девушки стали получать фотографии убийцы.

В среду, 8 ноября, в СМИ опубликовали документ от прокуратуры, в котором указывалось, что Канюс был помилован 27 апреля 2023 года указом президента РФ Владимира Путина. Соответствующий документ мать Веры Пехтелевой предоставила «Газете.Ru».

Ранее суд приговорил к условным срокам пятерых полицейских по делу об убийстве Веры Пехтелевой.