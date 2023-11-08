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В Совфеде оценили инициативу освободить педагогов от излишней отчетности

Сенатор Скаковская поддержала идею освободить педагогов от излишней отчетности

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Решение избавить российских педагогов всех уровней образования — от детского сада до вуза — от необходимости вести излишнюю отчетность поможет усовершенствовать профессию учителя. Об этом «Парламентской газете» рассказала зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.

Она подчеркнула, что качество образования и воспитания детей во многом зависит от профессионализма педагогов, которые работают в образовательных организациях. По ее мнению, важно совершенствовать эту сферу, потому что такие специалисты будут искать не только высокооплачиваемую, но и справедливую работу.

«За последние годы в нашей стране сформировался действительно конструктивный диалог между органами исполнительной власти и работниками сферы образования. <...> Не сомневаюсь, что подготовленный законопроект станет еще одним важным шагом, направленным на совершенствование профессии учителя», — заявила Скаковская.

3 ноября советник руководителя Рособрнадзора Наталья Алтыникова сообщила, что в закон «Об образовании в РФ» планируют внести поправки, предполагающие уменьшение перечня документов, которые должны заполнять педагоги всех уровней образования. Кроме того, федеральные органы исполнительной власти планируют наделить возможностью утверждать перечень и формы документов для педагогов, за пределами которого никто не сможет требовать с работников образования дополнительную отчетность.

Апробацию новых подходов ведомство планирует провести в шести пилотных регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Владимирской, Нижегородской и Пензенской областях.

Ранее сообщалось, что в России готовят запуск системы, которая освободит учителей от проверки домашних работ.

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