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Путин прибыл в центр детской гематологии имени Димы Рогачева

Путин посетил Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева

Российский президент Владимир Путин нанес визит в Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) имени Дмитрия Рогачева, где открылся новый высокотехнологический корпус. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент ознакомился с работой нового корпуса — ядерной медицины», — указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы, он поможет увеличить объемы оказания высокотехнологичной врачебной помощи.

В сообщении отмечается, что в отделении анестезиологии и реанимации глава государства осмотрел операционную, игровую и школьные комнаты, а также пультовую управления позитронно-эмиссионная томографией (ПЭТ).

«(Путин) зашел в палаты реабилитации и лечебной терапии, где пообщался с пациентами центра и их родителями», — заключается в публикации.

До этого Путин поручил Министерству здравоохранения совместно с Министерством обороны проработать возможность использования гражданских больниц для оказания медицинской помощи и реабилитации раненных в ходе проведения СВО.

Ранее Путин призвал уделять больше внимания развитию направления медицинской реабилитации в РФ.

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