Пнувшую третьеклассника учительницу уволили

Под Тюменью уволили учительницу, которая пнула одного из школьников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента образования региона.

После появления видео, где педагог пинает сидящего на корточках школьника во время мероприятия, была начата служебная проверка. По ее результатам образовательное учреждение прекратило трудовые отношения с учительницей с 30 октября, а ребенку и его родителям принесли извинения.

В конце октября в соцсетях распространилась видеозапись, где преподаватель из села Ярково пинает третьеклассника, который сидит на корточках в кругу своих сверстников. Предварительно, учительница, ставшая героиней ролика, неоднократно оказывалась в эпицентре скандалов после оскорблений в адрес учеников и рукоприкладства.

Ранее под Челябинском уволилась учительница, обвиненная мужем в совращении школьника.