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В Федерации мигрантов оценили запрет иностранцам водить такси и вспомнили «Нашу Рашу»

В Федерации мигрантов назвали уфологами чиновников, запрещающих приезжим работать в такси

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Shutterstock

После запрета работать в сфере такси, а также водить маршрутки и автобусы для мигрантов в Челябинской области ничего не изменится — на работу начнут брать иностранцев, которые уже получили гражданство РФ. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил президент Федерации мигрантов Вадим Коженов. Он отметил, что вводить такие запреты законно, но мотивации чиновников Коженов не понимает, так как «работать все равно некому».

«Наберут в такси с русским паспортом. Будет такой же узбек, такой же таджик, такой же киргиз, но с паспортом. Работать все равно некому. В Калуге тоже такой запрет есть, там нельзя работать в общепите и такси. В корне ничего не меняется. Ну и тут в Челябинске «Нашей Раши» пересмотрели, тоже решили что-то придумать. А работать-то кто будет? Они запретят сейчас, а дальше что делать? Отрасль закрывать? Это такие фантасты, я зову их уфологи. Уфологи — это люди, которые ищут НЛО. Но я считаю, что НЛО нет и в отношении НЛО вопросов нет. А вот люди, которые живут в выдуманном мире, общаются с космосом, посылают туда сигналы и запрещают мигрантам в каких-то отраслях работать, — это уфологи на 100%. Очередные нашлись в Челябинске», — сказал Коженов.

Он объяснил, что подобные ограничения есть во многих регионах России.

«Есть федеральные ограничения, которые устанавливаются правительством каждый год. Жесткое ограничение, которое я полностью поддерживаю, — это стопроцентный запрет на работу в аптеках, чтобы не продавали всякие наркотики, прекурсоры. Есть ограничения, когда в какой-то отрасли, например, строительной, мигрантов не может быть более чем 50% или 80%. Отдельно оговорено, что Москва может делать что хочет, и область, по моему, тоже. Каждый регион может уже сам что-то придумывать. В Якутии был громкий случай, после которого там запретили работать киргизам. Это чаще всего просто политический популизм. Происходит какое-то событие, преступление или правонарушение — все начинают кричать, что давайте что-то запретим. Но это по факту абсолютно ни к чему не приводит», — заключил Коженов.

С 1 января 2024 года иностранным гражданам будет запрещено водить автомобили такси и автобусы в Челябинской области. Согласно документу, иностранным гражданам будет запрещено заниматься регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении. Кроме того, запрет распространяется «на деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем».

Ранее в в Федерации мигрантов оценили идею запретить приезжим работать в такси, школах и больницах.

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