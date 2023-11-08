Стало известно о планах Пугачевой вернуться на сцену

Певица Алла Пугачева может вернуться на сцену на время новогодних праздников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.

При этом выступать артистка планирует на Кипре и в Дубае, отметил канал. Но не исключены и выступления в Москве, если их проведут тайно.

По данным канала, продюсеры артистки обновили ее райдер и уже ищут сессионных музыкантов для выступлений. За свои выступления Пугачева может получать до $500 тысяч, что на $150 тысяч дороже, чем в 2020 году. Источники отметили, что в сумму гонорара не входят расходы на проживание, транспорт, а также соблюдение условий райдера.

Вечером 2 ноября Пугачева одна приехала в Москву. Певица приехала в свой замок в подмосковной деревне Грязь. Кадры с заезжающим его на территорию автомобилем певицы опубликовали в СМИ. Впоследствии, по данным Shot, Пугачева покинула замок и направилась в сторону Санкт-Петербурга: 3 ноября принадлежащий ей Rolls Royce заметили в Твери.

Shot утверждал, что Пугачева может посетить церемонию прощания с дирижером, художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрием Темиркановым.

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