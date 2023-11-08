В России предложили меры улучшения помощи участникам и ветеранам СВО

Ресурсы фонда «Защитники Отечества» и его поддержка полезны при согласовании законодательных инициатив с различными ведомствами, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия», глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак во время рабочей встречи с председателем фонда Анной Цивилевой.

«В частности, сегодня мы работаем над тем, чтобы военнослужащим предоставлялся бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. Уверен, наши совместные усилия придадут импульс законодательной работе», — сказал он.

Как сообщил представитель рабочей группы по СВО, первый замруководителя думской фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин, отдельного внимания фонда требуют законопроекты о госстраховании добровольцев и о сохранении мест на госслужбе для мобилизованных и контрактников.

«Речь идет о сотрудниках МВД, ФСИН и службы судебных приставов. Законопроект прошел первое чтение, и теперь мы ждем поправок от правительства. По госстрахованию добровольцев на первое чтение мы еще не вышли, хотя одобрение комитета уже есть», — отметил он.

Также Андрей Турчак сообщил, что группа по СВО работает и над вопросами реабилитации и протезирования.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента России Владимира Путина.

В октябре Андрей Турчак представил президенту итоги работы группы по вопросам СВО и новые предложения по поддержке участников спецоперации.