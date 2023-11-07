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Сын Кадырова получил орден за заслуги перед Кабардино-Балкарией

Адаму Кадырову вручили орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Об этом Кадыров-старший рассказал в своем Telegram-канале, опубликовав видео со встречи главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и Адамом Кадыровым.

«Я знаю, что Адам, который делами и поступками старается во всем быть похожим на своего дедушку [Ахмата Кадырова], воспримет такую оценку как аванс. Приятно, что с юных лет он понимает огромную важность вопросов религии, традиций и национальных ценностей», — написал Рамзан Кадыров.

Вручение награды подтвердил и сам Казбек Коков, который в своем Telegram-канале отметил тесную взаимосвязь между Чечней и Кабардино-Балкарией, которые, по его словам, связывает многовековая дружба.

За последний месяц Адам Кадыров получил несколько государственных наград. 6 октября, через несколько дней после публикации видео с избиением Никиты Журавеля, Адам получил звание Героя Чечни, которое присваивают за выдающиеся заслуги, связанные с совершением геройского подвига. А в конце октября Кадырову-младшему вручили орден «Дуслык» в Татарстане.

Подробнее о наградах Адама Кадырова — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Адам Кадыров стал начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

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