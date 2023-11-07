Блогер объяснила, почему не у всех получается добиться успеха в соцсетях

Актриса, певица, модель и блогер Анна Калашникова в беседе с WomanHit рассказала, почему не у всех получается добиться успеха в соцсетях. В первую очередь, по ее словам, блогинг — это труд без выходных.

«Тут не отдохнешь ни секунды, все время нужно быть в форме, не можешь расслабиться и наесться, выспаться. Тут такого нет: отдохнули и обратно вернулись. Вы теряете каждую секунду что-то, если аккаунт без движения. Не все вытягивают», — сказала Калашникова.

Она добавила, что со временем блогера начинают узнавать на улицах, что также не каждому по душе.

«В Ереване была, вышла погулять с сыном, ко мне стали подходить. <...> Это класс, это круто, но иногда это бывает не в тему. Сын хочет маме что-то рассказать, а я отвлекаюсь и не могу его послушать. Соответственно, в этой шкуре нужно побыть, чтобы понять: ваше или не ваше», — подытожила блогер.

В октябре стало известно, что общая выручка российских микроблогеров от рекламы за первые девять месяцев 2023 года составила 503 млн руб., что на 272% больше результата прошлого года. Об этом сообщает издание Forbes, ссылаясь на данные аналитической платформы Perfluence, которая проанализировала доходы более 200 тыс. инфлюенсерских профилей.

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