Россияне ответили, довольны ли они работой своей управляющей компании

Большинство (88%) россиян недовольны работой своей управляющей компании (УК), показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,1 тыс. человек.

Так, 46% опрошенных заявили, что их дома находятся в очень плохом состоянии, хотя за работу УК они платят большие деньги.

«Бездельники и дармоеды! Я очень не довольная нашей УК», — сказала участница опроса.

Еще 42% отметили, что их управляющие компании работают сносно. По их словам, в их домах есть множество проблем, но их удается решить, потратив время и нервы. При этом оставшиеся 12% респондентов довольны работой УК. Они отметили, что все возникающие проблемы в их домах решаются в короткие сроки, а ремонт проводят качественно и своевременно.

«У нас отличная УК! Все вопросы жильцов решаются, нас слышат», — поделилась участница опроса.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает смену управляющей компании (УК) в многоквартирном доме чаще раза в год. Согласно пояснительной записке к документу, до принятия закона конкурирующие УК после завершения голосования собственников могли вновь организовывать проведение собрания с более поздней датой, что приводило к недобросовестной конкуренции.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье представитель коммунальной компании переехала девушку.