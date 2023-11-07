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Кабмин Украины примет дополнительные меры для защиты энергетической системы

Зеленский подписал указ о дополнительных мерах для защиты энергосистемы Украины

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Depositphotos

Правительство Украины примет дополнительные меры для обеспечения безопасности и бесперебойной работы энергетической инфраструктуры в осенне-зимний период. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на официальном сайте президента страны Владимира Зеленского.

Глава государства 7 ноября подписал документ об осуществлении соответствующего плана Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. При этом контролировать реализацию данных инициатив будет секретарь координационного органа Алексей Данилов.

«Ввести решение <...> от 7 ноября 2023 года «О дополнительных мерах по усилению устойчивости функционирования энергетической системы и подготовке национальной экономики к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года», — говорится в указе.

Согласно документу, кабинет министров должен будет в течение месяца принять решение об импорте в страну углеводородов из Каспийского региона. Кроме того, правительству поручено проследить за бесперебойными поставками электроэнергии абонентам.

Также властям предстоит решить вопрос о погашении задолженности предприятий критической инфраструктуры. В первую очередь речь идет о просроченных счетах за электроэнергию. Более того, кабинету министров Украины рекомендовано заняться реконструкцией местных тепловых электростанций (ТЭС) и модернизацией предприятий водоснабжения.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о подготовке к худшей зиме в истории страны.

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