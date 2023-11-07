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Врач оценила спрос на муку из сверчков среди россиян

Диетолог Соломатина спрогнозировала востребованность муки из сверчков в регионах

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Depositphotos

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что в связи с ценами мясо люди могут сталкиваться с белковой недостаточностью и альтернатива в виде муки из сверчков может оказаться востребованной в регионах РФ. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По словам эксперта, выращивание сверчков существенно доступнее, чем рогатого скота.

«Конечно, это не уличные сверчки, они будут специально выращенные, они будут проверены на предмет различных заболеваний. Такая добавка повысит пищевую ценность продукта, потому что сейчас очень часто у людей есть нарушения именно по белку, то есть белковая недостаточность», — подчеркнула Соломатина.

Диетолог добавила, что подорожавшая белковая еда доступна не всем и россияне в регионах пытаются найти альтернативу.

«Я не думаю, что это будет очень дорого, особенно в перспективе, потому что выращивание крупного рогатого скота и сверчков по производительности отличается», — считает Соломатина.

Также она уточнила, что человеческий организм достаточно быстро может адаптироваться в том числе к сверчковой муке.

Ранее «Известия» сообщили, что в России могут начать производство выпечки из сверчков. Ведутся эксперименты с различными кондитерскими видами продуктов, такими, как конфеты или батончики.

Ранее ученые установили вещество, помогающее замедлить набор веса и улучшить здоровье.

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