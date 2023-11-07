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Азербайджанский суд приговорил жителя Карабаха к 15 годам заключения за геноцид

Тренд: суд в Баку осудил жителя Карабаха на 15 лет тюрьмы по делу о геноциде

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Rauf Qarayev/YouTube

Военный суд Баку приговорил уроженца Карабаха к 15 годам заключения по делу о геноциде. Об этом пишет азербайджанское агентство Тренд.

«Хачатряну Вагифу Черкезовичу назначена мера наказания в виде 15 лет лишения свободы. Первые пять лет из назначенного срока Хачатрян будет содержаться в изоляторе, оставшуюся часть — в колонии строгого режима», — сообщили в агентстве.

Хачатрян был задержан на КПП «Лачин» в июле 2023 года. Он обвиняется в причастности к убийству преступной группировкой 25 человек, нанесении ранений еще 14 и изгнании 358 азербайджанцев с места жительства в селе Мешали в Карабахе в декабре 1991 года.

До этого Азербайджан подал в Международный уголовный суд иск против Армении из-за Карабаха.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах к 1 января 2024 года.

Ранее Алиев прошелся по флагу Нагорного Карабаха в здании бывшей администрации республики.

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