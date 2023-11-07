Судимый россиянин ночевал на чужих дачах и обворовывал их

Рецидивист вновь предстанет перед судом за три кражи с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

В феврале 44-летний местный житель Питкярантского района освободился из мест лишения свободы и вернулся к себе домой. Однако сразу понял, что здание больше не пригодно для проживания. На некоторое время мужчину приютил у себя его приятель, но затем россиянин вновь отправился на поиски пропитания и ночлега и стал вести «кочевой» образ жизни. Он находил пустующие в поселке дома, проникал в них, жил на оставленных хозяевами запасах, а затем забирал понравившиеся вещи и покидал временный приют.

По версии следствия, сначала обвиняемый проник в дачный дом, принадлежащий жителю Санкт-Петербурга. Там он нашел еду и спиртное, поспал, а затем ушел оттуда с найденным пневматическим пистолетом.

Во втором доме мужчина пробыл около двух дней и похитил чужое имущество на более чем 40 тыс. рублей. Его добычей стали несколько пар обуви, носки, дорожная сумка, весы, цифровая приставка, массажер, электронная книга, телевизор, курительная трубка, кухонные принадлежности и другие вещи. Похищенное он спрятал в полуразрушенном погребе заброшенной церкви, чтобы затем продать.

В третий раз рецидивист забрался в дачный дом жительницы Питкяранты, из которого впоследствии пропали музыкальная колонка, видеомагнитофон и видеокассеты с мультфильмами.

В последнем своем пристанище — двухквартирном доме — мужчина, как установили следователи, приготовил ужин и посмотрел телевизор, а также оставил около здания гору мусора, которая в итоге и привлекла внимание соседа. Местный житель увидел, что чужак покидает здание через окно, и попытался его остановить.

Тогда вор все же смог убежать, но в итоге был задержан. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время его дело рассмотрит суд.

Ранее россиянин проникал в чужие дома, чтобы переночевать, и получил четыре года колонии.