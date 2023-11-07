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В Запорожье расшифровали 50-летний артефакт со дна Днепра

Рогов: в Запорожье обнаружили 50-летний артефакт на русском языке на дне Днепра

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Телеграм-канал «Владимир Рогов»

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в городе Запорожье обнаружили на обмелевшем после обрушения плотины Каховской ГЭС дне Днепра пластинку 50-летней давности. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, жителю города удалось «спасти» пластинку и прослушать ее — на ней записана ставшая популярной в 1973 году «Песня о птицах» Александра Градского на слова Николая Глазкова.

«Вся история и все находки подтверждают, что это — наша русская земля, а не рогулья, которое путем насильственной украинизации и придумывания мифов пытается переписать историю», — резюмировал Рогов.

https://t.me/vrogov/12803?single

До этого он сообщил, что ВСУ стягивают под Авдеевку силы оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» с Времевского направления, и связал это со стратегической важностью Авдеевки.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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