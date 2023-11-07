Движение по трассам ограничили в Хабаровском крае и ЕАО из-за ветра и снега

В связи с сильным ветром и снегопадом движение по автотрассам в Хабаровском крае и Еврейской автономной области было ограничено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое управление МЧС России.

Циклон, чей центр находится в Китае, оказал влияние на Хабаровский край, а его фронтальные части затронули Приморский край. Синоптики сообщают о снеге в южных и некоторых центральных районах края (Хабаровск, Бикинский, Вяземский, имени Лазо, Хабаровский, Нанайский, Ванинский, Советско-Гаванский районы), местами снег мокрый и сильный. Порывы ветра достигают 23 метров в секунду, что приводит к образованию гололеда на дорогах.

Ограничения на движение пассажирских автобусов и грузовых автомобилей были введены на нескольких автомобильных трассах в Хабаровском крае из-за неблагоприятных погодных условий. С 5:30 местного времени ограничение действует на ФАД А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре, а с 8:00 местного времени — на ФАД Р-297 Хабаровск — Биробиджан (ЕАО). Эту информацию сообщило краевое управление МЧС.

Ранее ведомство также сообщало о временном ограничении движения для автобусов и грузовиков на ФАД А-370 Хабаровск — Бикин в связи с сильными снегопадами и плохой видимостью. Ограничение действовало на участке от 12-го до 240-го километра.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий было приостановлено движение всех паромов через паромную переправу Ванино–Холмск с материка на остров Сахалин. Предполагается, что движение будет возобновлено в первой половине 8 ноября по информации администрации Ванинского муниципального района.

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