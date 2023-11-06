Около 1,5 млн жителей Газы покинули свои дома

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что почти 1,5 миллиона жителей сектора Газа вынуждены покинуть свои дома из-за конфликта Израиля и Палестины. Об этом сообщает ТАСС.

«В Газе по-прежнему отключено электричество. Около 1,5 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, более 700 тыс. укрылись в неконтролируемых убежищах. 150 из этих объектов заполнены сверх своих возможностей», — сказал Дюжаррик.

Ранее член политбюро ХАМАС Усама Хамдан сообщил, что Израиль сбросил на сектор Газа 35 тысяч тонн взрывчатки с начала эскалации конфликта 7 октября.

7 октября силы палестинского движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи радикалов вторглись на территорию Израиля, захватывая заложников и военную технику. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля была названа «Железные мечи», одной из ее целей стало уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав, что вызвало стремительно ухудшение там гуманитарной ситуации. Позднее Израиль начал наземную операцию в секторе Газа.

Ранее Израиль дал обещание по операции в Газе.