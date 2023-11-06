В мэрии Мариуполя заявили, что Моргун продолжит руководить городским округом до выборов

Олег Моргун будет продолжать руководство администрацией Мариуполя вплоть до выборов главы вновь образованного Мариупольского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии, пишет Донецкое агентство новостей (ДАН). В сообщении отмечается, что это стандартная процедура для избрания нового главы.

«Сейчас Олег Моргун исполняет обязанности главы администрации Мариуполя до того момента, как избранный в сентябре городской совет проголосует за кандидатуру», — пояснили в мэрии.

По данным источника агентства, правила изменились после перехода на законодательство РФ: если ранее глав горадминистраций назначал глава Донецкой народной республики, то сейчас депутаты местных советов сами выбирают глав муниципальных образований.

Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин освободил Моргуна от должности главы администрации Мариуполя.

Моргуна назначили мэром Мариуполя 24 января 2023 года. Он сменил на этом посту Константина Иващенко.

12 июня Моргун говорил, что город будет восстановлен в течение трех лет.

Ранее глава ДНР объяснил, почему «Азовсталь» в Мариуполе не будут восстанавливать.