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Киевский полицейский избил военного в районном отделе в ходе конфликта

Klymenko Time: в Киеве сотрудник полиции избил военнослужащего

В Шевченковском районном отделе Киева, по предварительным данным, полицейский напал на военнослужащего. Об этом сообщило издание Klymenko Time.

По информации СМИ, конфликт произошел ночью 3 ноября. В ходе патрулирования украинской столицы наряд сотрудников правопорядка заметил мужчину, оставшегося на улице в комендантский час. Установлено, что мужчина служит в пограничных войсках.

«Сотрудник полиции пригласил незнакомца пройти в отдел для проверки его личности. Однако последний игнорировал законные требования полицейского и продолжал конфликтовать», — добавили в СМИ.

Позднее между военным и правоохранителем произошел конфликт в Шевченковском райотделе города.

Руководством полиции инициирована служебная проверка для предоставления правовой оценки действиям участников драки.

До этого на Украине ликвидировали канал сбыта психотропных веществ для военных. Канал наладил ранее судимый за такие же преступления житель Николаевской области. Его подельники искали клиентов именно среди военнослужащих.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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