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Монеты начала IV нашли у берегов Италии

Археологи обнаружили в море на Сардинии клад с древнеримскими монетами

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Tony Gentile/Reuters

Археологи нашли в море у северо-восточного побережья Сардинии клад с древнеримскими монетами, который может оказаться рекордным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство культуры Италии.

На морском дне археологи нашли от 30 до 50 тысяч бронзовых монет начала IV века нашей эры.

Новая находка, вероятно, станет существенно больше клада из Великобритании. 10 лет назад исследователи подняли на поверхность почти 23 тысяч бронзовых монет Римской империи под названием «фоллис».

На монеты исследователям указал мужчина, который в ходе погружения заметил металлические предметы на небольшой глубине близ берега.

«Все монеты находятся в исключительном и редком состоянии сохранности. Только четыре штуки повреждены, хотя и читаемы», — уточнили в итальянском министерстве.

Известно, что тип чеканки относится к периоду между 324-340 годами нашей эры. В будущем ожидается реставрация данного клада и дальнейшее изучение большого числа артефактов.

До этого в Уэльсе мужчины нашли 2000-летний клад с помощью металлоискателя.

Ранее в Иудейских горах нашли пещеру древних некромантов.

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