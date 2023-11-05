В Москве стартовала Международная выставка-форум «Россия»

На площадке ВДНХ в Москве 4 ноября открылась Международная выставка-форум «Россия». Мероприятие продлится до 12 апреля 2024 года, передает ТАСС.

Как сообщается, выставку организуют для демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов.

Генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова рассказала агентству, что форум будет идти больше четырех месяцев. По ее словам, за это время посетители смогут отправиться в гастрономическое путешествие, побывать на ярких национальных свадьбах, выиграть поездку в самые красивые места РФ, посетить свыше 5 тыс. образовательных мероприятий. Организаторы подготовили 131 экспозицию.

До этого президент России Владимир Путин назвал русскую культуру и литературу ориентирами, позволяющими добиться объединения общества.

Ранее в Кремле сообщили о необходимости показывать достижения России.