Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве стартовала Международная выставка-форум «Россия»

В Москве на ВДНХ открылась Международная выставка-форум «Россия»

close
100%
Кирилл Каллиников/Фотохост-агентство РИА Новости

На площадке ВДНХ в Москве 4 ноября открылась Международная выставка-форум «Россия». Мероприятие продлится до 12 апреля 2024 года, передает ТАСС.

Как сообщается, выставку организуют для демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов.

Генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова рассказала агентству, что форум будет идти больше четырех месяцев. По ее словам, за это время посетители смогут отправиться в гастрономическое путешествие, побывать на ярких национальных свадьбах, выиграть поездку в самые красивые места РФ, посетить свыше 5 тыс. образовательных мероприятий. Организаторы подготовили 131 экспозицию.

До этого президент России Владимир Путин назвал русскую культуру и литературу ориентирами, позволяющими добиться объединения общества.

Ранее в Кремле сообщили о необходимости показывать достижения России.

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий