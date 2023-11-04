Преступность в России снизилась на треть за 23 года

Число преступлений в России снизилось на треть в сравнении с 2000 годом. Такие данные привел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время своего выступления на марафоне общества «Знание».

«Число криминальных деяний к настоящему времени в сравнении с 2000 годом сократилось более чем на треть», — приводит слова Патрушева ТАСС.

По словам представителя Совбеза, в стране на 90% снизилось количество разбоев, на 75% — число грабежей, на 65% — количество преступлений, включавших в себя причинение тяжкого вреда здоровью, и на 30% — число случаев незаконной торговли наркотиками.

Патрушев отметил, что таких показателей российским правоохранителям удалось добиться благодаря политике президента РФ Владимира Путина, который внедрил эффективные механизмы в систему борьбы с преступностью.

До этого Патрушев рассказал, что число научных сотрудников в РФ за последние 20 лет уменьшилось почти на 25%. По словам секретаря Совбеза, количество студентов на приоритетных направлениях подготовки выросло, однако трудоустроиться после вуза могут далеко не все.

Ранее Патрушев напомнил о пресеченных попытках разрушить Россию извне.