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Суд определит меру пресечения бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову

Обвиняемого в мошенничестве блогера Шабутдинова доставили в Таганский суд

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ayazshabutdinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Обвиняемого в мошеннических действиях бизнес-тренера Аяза Шабутдинова доставили в Таганский суд в Москве. Об этом сообщают «Известия».

В столичном суде ему изберут меру пресечения.

Также команда Аяза Шабутдинова называла задержание блогера «необоснованным». Организация блогера работает в штатном режиме и продолжает проводить назначенные мероприятия.

3 ноября официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк заявила, что против Шабутдинова возбуждено уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество». К тому моменту блогера уже задержали, а в его съемных апартаментах начались обыски. По версии следователей, 32-летний блогер вместе с сообщниками через агрессивный маркетинг предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары.

Ранее пострадавшая от Шабутдинова поделилась подробностями его схем.

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