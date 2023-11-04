ВСУ за сутки выпустили около 80 снарядов по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки выпустили около 80 снарядов по территории Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области подчеркнул, что в результате обстрелов три человека получили ранения. Речь идет о жителях Шебекинского городского округа, по которому были выпущены три снаряда для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

«Один из снарядов прилетел на территорию промышленного предприятия. Есть трое пострадавших: у двух мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у третьего — контузия головного мозга», — уточнил губернатор.

Руководитель региональной администрации добавил, что сейчас врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Также Гладков рассказал об обстрелах села Новая Таволжанка и села Серада. Бойцы ВСУ выпустили в сторону первого населенного пункта 12 минометных снарядов, а в сторону второго — восемь.

Более того, для атаки на село Серада украинские военные использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Дрон сбросил на населенный пункт один осколочный снаряд, отметил глава области.

По словам губернатора, в Волконовском районе обстрелу из гранатометов подвергся хутор Старый. На территории Грайворонского района, в свою очередь, упал и детонировал дрон-камикадзе.

Ранее украинские войска попытались устроить взрыв на территории Курской АЭС.