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Хакеры атаковали сайты выставки-форума «Россия»

ТАСС: сайты форума «Россия» подверглись хакерской атаке с территории Украины

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Unsplash

Сайты выставки-форума «Россия» были атакованы хакерами с территории Украины и западных стран. Об этом заявили в пресс-службе дирекции выставки, передает ТАСС.

Мощность хакерской атаки составила не менее 0,5 Tb/s, подчеркнули там.

По данным дирекции выставки, атака была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и «других недружественных стран».

Международная выставка-форуме «Россия» открывается 4 ноября в Москве. Она будет проходить на ВДНХ до 12 апреля 2024 года.

3 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства и все российское руководство неоднократно побывают на выставке «Россия». До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что Москва на выставке представит интерактивное пространство, демонстрирующее, как город менялся из года в год и становился мегаполисом.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.

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