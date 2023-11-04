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В ООН рассказали о жизни беременных в Газе

ООН: женщины в Газе вынуждены рожать на улице среди руин или в приютах

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Shutterstock

В совместном заявлении Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ ООН), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) утверждается, что женщины в Газе вынуждены рожать в очень плохих санитарных условиях. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

В публикации отмечается, что из-за обстрелов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) роды принимают в переполненных медицинских учреждениях или приютах для беженцев, часто это происходит на улице среди руин. В заявлении подчеркивается, что в больницах находится небезопасного.

Организации утверждают, что на текущий момент в Газе насчитывается 50 тыс беременных, ежедневно рожают более 180.

До этого президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр палестинского движения ХАМАС, по данным израильской разведки, расположен под центральной больницей сектора Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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