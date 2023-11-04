США помогают в поиске иностранных заложников в Газе

Представитель администрации президента США высокого ранга заявил, что правительство Соединенных Штатов применяет неударные средства Пентагона для поиска иностранных заложников в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

С помощь неударных средств Пентагона пытаются установить местонахождение заложников, подчеркнул чиновник. Он добавил, что США «сделают все возможное, чтобы убедиться, что все заложники <…> покинут Газу».

Чиновник утверждает, что вывод большого числа иностранцев из Газы потребовал бы существенной паузы в боях, это серьезно и активно обсуждается.

До этого агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ заявило, что около 690 тысяч покинувших места проживания палестинцев сосредоточены на 149 объектах.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.