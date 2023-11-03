Заявочная кампания конкурса «Это у нас семейное» будет продлена до 18 декабря

С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» на участие в нем зарегистрировались более 500 тысяч человек. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В связи с высоким интересом к участию в народном проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» со стороны россиян регистрация продлена до 18 декабря 2023 года. На участие в конкурсе зарегистрировалось свыше 90 тысяч семейных команд из всех 89 регионов России.

«Президент России Владимир Владимирович Путин, объявляя 1 сентября на встрече со школьниками о запуске на президентской платформе «Россия – страна возможностей» нового проекта – семейного конкурса, сказал, что это будет самый массовый проект платформы. Он, как всегда, оказался абсолютно прав, потому что на сегодняшний день уже более полумиллиона, а именно 523 тысячи человек подали заявки в семейных командах на конкурс «Это у нас семейное», и примерно 7-8 тысяч заявок поступает каждый день», — сообщил он.

По его словам, большое количество людей обращались к членам Наблюдательного совета конкурса, что не успевают подать заявки. «Ведь заявка серьезная – надо собрать семейную команду из трех поколений семьи, а иногда члены семьи разных поколений проживают в разных городах. Наблюдательный совет конкурса принял во внимание эти многочисленные обращения и решил не останавливать прием заявок 4 ноября», — добавил Кириенко.

Он уточнил, что для уже зарегистрировавшихся начинают поступать задания, в которых можно участвовать и соревноваться, выполнять самые разные задачи. При этом прием заявок будет продолжаться.

«Сейчас, когда в самом разгаре дистанционный этап, а скоро для выполнения откроются еще больше интересных и увлекательных заданий для всей семьи, мы пришли к выводу, что, привлекая к процессу выполнения заданий коллег, друзей, родственников, о конкурсе узнают еще больше семей, которые тоже хотят принять в нем участие. И мы не можем лишить их такой возможности», — отметил генеральный директор «России – страны возможностей», ректор президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.