Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России обновили временные методические рекомендации профилактики коронавируса

Минздрав одобрил применение новых препаратов для борьбы с Covid-19

close
100%
Shutterstock

Оригинальный препарат Полиоксидоний (азоксимера бромид) включен в обновленные временные методические рекомендации Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Согласно документу, азоксимера бромид указан в разделе неспецифической медикаментозной профилактики Covid-19.

Российский препарат добавлен в документ на основании мета-анализа «Опыт применения азоксимера бромида для профилактики ОРЗ и Covid-19 у взрослых из групп повышенного риска инфицирования — медицинских работников красной зоны», куда вошел 1141 участник в возрасте от 18 до 69 лет.

Врачи в «красной зоне», получавшие препарат в качестве профилактики, продемонстрировали более высокую устойчивость к острым респираторным заболеваниям, и Covid-19 у них диагностировался в 3 раза реже, чем у группы контроля.

В исследовании также отмечается благоприятный профиль переносимости препарата.

Напомним, осенью 2023 года федеральный оперштаб зафиксировал значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,1%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий