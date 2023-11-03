В России обновили временные методические рекомендации профилактики коронавируса

Оригинальный препарат Полиоксидоний (азоксимера бромид) включен в обновленные временные методические рекомендации Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Согласно документу, азоксимера бромид указан в разделе неспецифической медикаментозной профилактики Covid-19.

Российский препарат добавлен в документ на основании мета-анализа «Опыт применения азоксимера бромида для профилактики ОРЗ и Covid-19 у взрослых из групп повышенного риска инфицирования — медицинских работников красной зоны», куда вошел 1141 участник в возрасте от 18 до 69 лет.

Врачи в «красной зоне», получавшие препарат в качестве профилактики, продемонстрировали более высокую устойчивость к острым респираторным заболеваниям, и Covid-19 у них диагностировался в 3 раза реже, чем у группы контроля.

В исследовании также отмечается благоприятный профиль переносимости препарата.

Напомним, осенью 2023 года федеральный оперштаб зафиксировал значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,1%.