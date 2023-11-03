В Волгограде школьница попала в реанимацию после падения с девятого этажа

В Волгограде правоохранители выясняют все обстоятельства падения школьниц с девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в микрорайоне Жилгородок. Две девочки 11 и 14 лет оказались на крыше, после чего упали вниз. В результате одну из них медики смогли спасти. Ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

По словам представителей Следственного комитета, на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства.

Родители школьниц не знают, почему это произошло, так как обе девочки всегда были позитивными, и предпосылок к инциденту они не наблюдали.

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