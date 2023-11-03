Путин назвал беспределом слова о некоренном статусе русских в Донбассе

Президент России Владимир Путин резко высказался о тех, кто называет русских некоренным народом Донбасса. Заявление главы государства прозвучало во время его встречи с членами Общественной палаты.

Путин напомнил, что современная Украина появилась в своих границах в период становления СССР, и создавали ее во многом за счет южнорусских земель. По словам президента, РФ с таким положением вещей смирилась, однако сочла запредельными попытки истребить все русское на этих территориях.

«В конце концов объявили, что русские являются некоренной нацией на этих землях. Ну это вообще полный беспредел», — отметил российский лидер.

До этого Владимир Путин высказался о будущем Украины. По его мнению, США хотят сменить в стране элиты из-за высокого уровня коррупции.

Путин также назвал главную составляющую развития России на всех переломных этапах ее истории. Он полагает, что ключом успеха страны было единство народа.

Ранее Путин заявил, что Россия защищает свои морально-нравственные ценности и язык.