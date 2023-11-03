В Госдуме оценили, сможет ли искусственный интеллект справиться с проверкой домашних работ

Искусственный интеллект (ИИ) сможет справиться с проверкой домашних заданий учеников и стать помощником для учителей и преподавателей. Таким мнением в беседе с «Парламентской газетой» поделилась член Комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова.

Однако она уверена, что нейросеть не заменит учителя полноценно.

«Мы все почти уже перешли на безбумажный документооборот. Эти тенденции нашего времени уже никого не удивляют. А сервис «Цифровой помощник учителя» лишь облегчит труд педагога», — сказала Тутова.

Кроме того, новый формат может быть эффективен для образовательного процесса, потому что скорее всего заинтересует школьников и станет для них как «квест или компьютерная игрушка».

При этом первый зампред профильного комитета Госдумы Яна Лантратова считает, что российских учителей стоит разгружать не от проверки домашних заданий, а от ненужной бюрократизации.

«Проверка домашних заданий — одно из важнейших направлений работы с детьми, с классом. К каждому ученику нужно найти свой подход, при оценке знаний брать во внимание его особенности», — отметила парламентарий.

27 октября замглавы Минцифры России Олег Качанов сообщал, что в школах по всей стране готовится запуск системы с автоматической проверкой домашних заданий. Ее внедрением власти также хотят повысить «уровень предъявляемых к качеству образования требований», а поднять его надеются за счет введения «типового решения».

Ранее в Госдуме рассказали, как родителям лучше узнать своего ребенка.