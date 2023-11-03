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В России поддержали идею введения отцовского капитала

Детский омбудсмен РТ Волынец: отцовский капитал будет полезен для демографии

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Введение в России отцовского капитала будет полезно для увеличения численности населения, заявила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Однако новая мера соцподдержки, предполагающая выплаты в миллион рублей, станет большой нагрузкой на бюджет, отметила она в беседе с телеканалом «360»,

«Нагрузка на бюджет, конечно, будет, но одно другое не исключает. По этой же причине у нас еще не заложили средства и не приняли федеральный закон о правовых гарантиях и статусе многодетной семьи, потому что нужно порядка 1,5 триллиона рублей на реализацию этого закона», — напомнила Волынец.

Однако при этом она назвала дополнительные выплаты жизненно необходимыми, заявив, что в России демографическая ситуация «граничит с катастрофой».

В то же время другие эксперты отмечают, что введение новой меры невозможно в сложившихся условиях. Так, президент МОО «Мама» и член экспертного совета комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Максим Мазурский назвал ее «ерундистикой».

«Отцовский капитал в размере одного миллиона рублей — это, конечно, ерунда. С учетом того, какие расходы сейчас несет наш бюджет, это просто полная ерундистика», — подчеркнул он, добавив, что, если бы не финансовая сторона, такую меру следовало бы реализовать.

Напомним, с призывом ввести в России отцовский или многодетный капитал выступила комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ. Там призвали выплачивать по миллиону рублей при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей.

В Госдуме, комментируя эту идею, подчеркнули, что ввести ее в ближайшее время не получится, так как в бюджет средства на ее реализацию не заложены.

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