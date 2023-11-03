ООН попросит $1,2 млрд на поддержку жителей Палестины

Представители ООН намерены запросить экстренную помощь в размере $1,2 млрд на поддержку жителей Палестины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет управления по координации гуманитарных вопросов.

«Поскольку кризис на оккупированной палестинской территории продолжает обостряться, мы и наши партнеры опубликуем в понедельник обновленный срочный призыв, охватывающий оставшуюся часть года. Стоимость удовлетворения потребностей 2,7 млн человек — то есть всего населения Газы, и 500 тыс. человек на оккупированном Западном берегу — оценивается в $1,2 млрд», — говорится в отчете.

В первоначальном обращении ООН от 12 октября была указана сумма в $294 млн, которая должна была помочь 1,3 млн человек, однако, как отметили в организации с тех пор ситуация ухудшилась. Представители ООН пишут, что жители Палестины нуждаются в жилье, медикаментах, еде, воде и многом другом.

До этого сообщалось, что Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ может прекратить работу в Газе из-за нехватки топлива.

Ранее Минздрав Палестины сообщил, что Газа исчерпала все запасы медикаментов и горючего.