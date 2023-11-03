В Запорожской области провели вечер стихов

В Мелитополе прошел творческий вечер «Русское слово», сообщает Readovka.

Как отметил глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев, «подобные культурные мероприятия необходимо проводить как можно чаще, ведь именно благодаря таким встречам жители новых регионов России могут почувствовать себя полноценной частью нашей огромной страны».

«Почему вообще «Русское слово», почему вообще мы решили все это сделать — потому что мы вовлечены в процесс с самого начала, с тех самых событий февраля прошлого года. Запорожская и Херсонская области — для нас уже не чужие, а родные места», — сказал Костылев.

После вступительной речи глава медиахолдинга Readovka прочел стихотворения собственного сочинения.

Продолжили культурную программу вечера поэты Смоленского литературного объединения «Персона» Андрей Федоскин, Михаил Кузнецов и Вадим Мозговой, а также поэт Марат Исенов, автор пяти поэтических книг.

Среди гостей поэтического вечера также был известный музыкальный исполнитель, уроженец ДНР, Аким Апачев, который прочел собравшейся аудитории произведение собственного сочинения, посвященное Донецку.

Во второй части мероприятия состоялась презентация «Персоны», родина которой находится в Смоленской области. Запорожская область ответила смоленским коллегам собственной презентацией Мелитопольского литературного объединения, после чего представители обеих команд выразили надежду на дальнейшее плотное взаимодействие и укрепление творческих связей.