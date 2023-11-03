В Виннице и Харькове произошли взрывы

Серия взрывов произошли в Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Также отмечается, что взрывы были и в Виннице.

3 ноября издание «Страна.ua» сообщало, что в Одесской области произошли взрывы.

До этого стало известно, что данные официального ресурса по оповещению населения свидетельствуют об объявлении воздушной тревоги в трех областях на юго-востоке Украины. Согласно этим данным, сирены звучат в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах Запорожской и Херсонской областей.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.