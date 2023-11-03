Путин подписал указ о развитии природоподобных технологии

В течение полугода, по указу Президента России Владимира Путина, правительство должно разработать и утвердить план развития природоподобных технологий. Это поручение было опубликовано на портале правовой информации.

Помимо составления плана развития, Владимир Путин также поручил создать передовую научную инфраструктуру, сформировать кадровые ресурсы и провести научные исследования в этой области. Национальный исследовательский центр Курчатовский институт будет ответственен за руководство проведением научных исследований в области природоподобных технологий.

В соответствии с указом, правительству необходимо оценить состояние данной отрасли в России, определить объемы развития и источники финансирования для реализации плана.

Концепция «природоподобия» основывается на использовании принципов природы при разработке современных технологий, которые взаимодействуют с природными ресурсами и не наносят ущерб окружающей среде. В 2009 году в Курчатовском институте был создан первый в мире комплекс, посвященный изучению этой области.

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